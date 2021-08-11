Экс-замминистра спорта России осудят за растрату 300 тысяч рублей в Омске

Бывший заместитель министра спорта России и экс-генеральный директор волейбольного клуба «Омичка» Сергей Шелпаков отправится на скамью подсудимых по делу о растрате бюджета Омской области на сумму более 300 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

Известно, что в январе 2021 года на личном приеме главы СК Александра Быстрыкина работники «Омички» подали на Шелпакова жалобу. Они рассказали о задержках зарплат и «ряде других неправомерных действий со стороны руководства». Это стало поводом для проверки организации на предмет хищений и мошенничества московскими следователями.

«Следователи установили, что Шелпаков 25 сентября 2015 года предоставил бухгалтеру волейбольного клуба счет, содержащий ложные сведения о том, что ООО "РСС Менеджмент" якобы оказало НП "Волейбольный клуб «Омичка»" услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора волейбольной команды в Словакии, и дал ей указание об оплате данного счета. <...> Вместе с тем данные работы были произведены работником волейбольного клуба в рамках выполнения им своих должностных обязанностей», — сообщили в СК РФ.

Для того, чтобы компенсировать ущерб, причиненный Шелпаковым бюджету региона, суд наложил арест на его имущество стоимостью 385 тысяч рублей. Бывшего чиновника будут судить по ч.3 ст.160 УК РФ (Растрата). Ему грозит до шести лет лишения свободы.