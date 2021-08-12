Бортник: протестные настроения на Украине могут вылиться в вооруженный майдан

Украина сейчас переживает самый сильный всплеск протестных настроений, возможно, за всю историю своего независимого существования. На акции протеста может выйти до половины населения страны, при этом четверть украинцев готовы сделать это с оружием в руках.

Такие данные в эфире украинского телеканала «Первый независимый» озвучил киевский политолог Руслан Бортник.

«Сегодня протестные настроения в Украине, наверное, самые большие за историю независимости страны. Около 40–50% украинцев готовы в той или иной форме протестовать. То есть выходить на митинги, демонстрации, выступать с какими-то забастовками. По разным социологическим компаниям 40–50%, — сообщил эксперт. — Из них 15–25% готовы с оружием в руках отстаивать свою правду».

При этом Бортник добавил, что проблема заключается в том, что у колоссального протестного потенциала, назревшего на Украине, нет ни лидеров, ни целей. В стране есть множество людей, критически настроенных по отношению к власти и к происходящим в обществе процессам, но этих людей не возглавляют лидеры.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

«Есть старые лидеры, которые тоже токсичны так же, как и власть, в значительной мере, и нет понятного алгоритма, за что мы выходим, который бы объединил всех и показал, куда мы придем», — объяснил политолог.

По словам Бортника, если бы, условно говоря, украинцы сейчас снесли власть, перед ними встал бы вопрос: а что дальше? Тем более, украинцы еще слишком хорошо помнят события 2004 и 2014 годов, и даже самые активные сторонники майданов отдают себе отчет в том, что новый Майдан нанесет стране урон.