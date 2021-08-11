"Заклеймить позором": в ФЗНЦ раскритиковали распространяющие вбросы о Ливии издания

Британское агентство ВВС распространяет нелепые фейки о "ЧВК Вагнера", заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Речь идет о выпущенном агентством расследовании, которое рассказывает о якобы операции "ЧВК Вагнера" в Ливии. По словам авторов, материал основывается данных, полученных с планшета, будто бы найденного под Триполи. Максим Шугалей в своем Telegram-канале обратил внимание, что устройство было обнаружено в 2020 году, а материал вышел лишь сейчас.

"Полная омерзительная чушь. Видимо, и сейчас этот "фильм" не случаен. Наверняка предстоит очередное заседание ООН или еще какой-то бесполезной и малоэффективной структуры, ведь для этого накануне и вбрасываются, слепленные на скорую руку фейки", — цитирует социолога ФАН.

Также глава ФЗНЦ раскритиковал издания, которые зачем-то распространяют неправдивые вбросы и "дешевую подделку американских спецслужб".

"Хочу заклеймить позором издания Lenta.ru, "Дождь", "Новая газета", "Эхо Москвы", подхватившие грязную западную клевету против россиян", — отметил он, призвав российские масс-медиа не подыгрывать "интригам врагов".

Редакция ФАН представит подробное опровержение псевдорасследования BBC. Материал появится на сайте издания 11 августа в 18:00.