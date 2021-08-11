Политолог Бортник объяснил, зачем Меркель едет на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским 22 августа. Переговоры состоятся прямо перед «Крымской платформой» — саммитом, который проводится по инициативе украинской стороны, сообщает издание «ПолитНавигатор».

Политолог Руслан Бортник уверен, что Меркель ограничится разговором с Зеленским и не будет участвовать в саммите. Этот шаг станет символом новой политики Европейского союза (ЕС) по отношению к России. К тому же после «Крымской платформы» украинский президент встретится с американским коллегой Джозефом Байденом, напомнил эксперт.

«Этот визит [Меркель на Украину] происходит в преддверии встречи Байден-Зеленский. И это самое главное, с чем едет сегодня Меркель. Задача Меркель – убедить Зеленского в том, что позиции Украины и Германии во время диалога с США, в том числе диалога в отношении американо-немецкого меморандума по "Северному потоку — 2", имели один голос», — убежден Бортник.

Запад уже не первый раз демонстрирует подобное отношение к Украине. В конце июля авторитетное издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Киев убедительно попросили воздержаться от критики в адрес «Северного потока — 2». Тогда Вашингтон и Берлин вели переговоры касательно российского трубопровода.