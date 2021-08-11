Композитор Кравцов выступил в защиту баллотировавшейся в ЗакС Петербурга Булановой

Решение территориальной избирательной комиссии Петербурга не допускать певицу Татьяну Буланову к выборам в ЗакС Петербурга является возмутительным, уверен певец Александр Кравцов.

ТИК №17 отказалась регистрировать кандидатом на выборы в Законодательное собрание Петербурга заслуженную артистку России Татьяну Буланову. По мнению представителей ведомства, в подписных листах артистки был серьезно превышен процент брака.

Татьяна Буланова выдвинула свою кандидатуру от политической партии «Родина». Одним из предложений артистки было введение так называемой "Ленинградской надбавки" для пенсионеров. Ее предложение поддержали общественные и культурные деятели, а также жители Северной столицы.

Недопуск Булановой к выборам является возмутительным, уверен российский певец и композитор Александр Кравцов. По мнению артиста, это — самый настоящий произвол.

"Я следил за новостями и недоумеваю, что за произвол. Не могу сказать, что мы с Татьяной близкие друзья, но все разы, которые мы пересекались, были наполнены светом, добром и положительной энергетикой", — заявил он в беседе с ФБА "Экономика Сегодня".

Кравцов отметил, что Буланова всегда помогает нуждающимся людям. Ее доброта и отзывчивость, по его мнению, достойны уважения. В случае, если бы в политике было больше таких людей, у россиян, по мнению артиста, было бы меньше проблем. Также Кравцов напомнил, что певица очень любит родной Петербург.

"Никогда не слышал, чтобы с таким восхищением говорили о месте, где родились или живут", – говорит певец.

Кравцов уверен, что в конечном итоге певицу все-таки допустят к выборам. Он считает, что этому поспособствует специальная комиссия ЦИК, которая прибыла в Петербург из Москвы.