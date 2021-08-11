Певица Крайнова пожелала Булановой дойти до своей цели в вопросе выборов в ЗакС Петербурга

Певица Анастасия Крайнова раскритиковала решение территориальной избирательной комиссии №17 отказать певице Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Заксобрание Петербурга.

Когда "человек хочет сделать что-то хорошее", ему обязательно "вставляют палки в колеса", отметила Крайнова. Она поддержала свою коллегу в этой непростой ситуации и выразила надежду, что Буланова сможет со всем справиться и "дойти до своей цели".

"Я надеюсь, что все-таки эти палки сломаются в колесах. <…> Думаю, что люди-то поддержат, но вы же понимаете, что не всегда они решают. Думаю, там очень много других подводных течений", — сказала она в интервью Федеральному агентству новостей.

Ранее ТИК отказался регистрировать Буланову в качестве кандидата на выборы депутатов в ЗакС. Представители избиркома сообщили, что количество забракованных подписей избирателей, которые собирали сторонники артистки, якобы превышает норму. После видеообращения певицы к главе ЦИК Элле Памфиловой в Петербурге начали проверку. Председатель Центризбиркома пообещала разобраться в ситуации.