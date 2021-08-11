ВОЗ может уже осенью одобрить использование "Спутника V"

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" могут одобрить во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже осенью этого года.

Специалисты ВОЗ рассчитывают одобрить препарат к середине сентября. Об этом рассказал помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао в ходе выступления на брифинге. В настоящее время по российской вакцине проводят необходимые для регистрации юридические процедуры.

Ученые ранее выяснили, что "Спутник V" не влияет на ДНК человека и не способен ее изменить. Об этом рассказал заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает телеканал "360".