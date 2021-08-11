Общественница Бутина назвала стратегию Шугалея в предвыборной кампании самой эффективной

Политическая активистка Мария Бутина высоко оценила стратегию главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея в рамках предвыборной кампании.

Ранее стало известно, что Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата на выборы депутатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии "Родина". Его программа будет основываться на заявлениях граждан. Социолог планирует работать "точечно" с каждым избирателем.

По словам Бутиной, стратегия социолога является самой эффективной, потому что россияне "хотят общаться с кандидатами напрямую".

"У аудитории в этом случае есть возможность передать кандидату в депутаты наказы, высказать свое возмущение происходящим, обозначить, какие проблемы существуют в конкретном округе, районе", — пояснила общественница в интервью "ПолитЭксперту".

Она добавила, что прошлое главы ФЗНЦ несомненно "поможет ему". Навыки работы социологом являются очень важными для предвыборной кампании. В такой работе необходимо правильно задавать вопросы, чтобы избиратели раскрылись и рассказали, какие проблемы их действительно беспокоят.