Верховная рада решила потратить миллион гривен на новые ковры голубого цвета

В управлении делами Аппарата Верховной рады Украины организовали торги для замены ковровых покрытий. Общую длину дорожек оценили в 960 метров, а стоимость — почти 985 тыс. гривен. Информация об этом появилась на украинском портале публичных закупок Prozorro.

Исходя из опубликованных данных, цена одного погонного метра остановилась на отметке в 1026 гривен. Помимо этого, в тендерной заявке обозначены и критерии, которым должны соответствовать ковры. В числе требований плотность, высота (14 мм) и состав ворса (синтетический), джутовая нить в основе покрытия и вес готового изделия (2830 г/м. кв). Немаловажно, чтобы основным цветом ковровых дорожек был голубой.

На портале указано, что предложения от подрядчиков будут приниматься включительно до 23 августа, а сам аукцион состоится через два дня после окончания приема заявок. Крайними сроком поставки ковров в Раду обозначено 30 ноября этого года.

И пока одни депутаты планируют потратить госбюджет на ковры, другие ищут способы обогащения. Так, глава правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил превратить Украину в «устричного гиганта» и заняться экспортом деликатесов.