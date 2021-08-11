USA Herald: Угрожающая инфляция разрушит экономику США при Байдене

Аналитики авторитетного западного издания USA Herald пришли к неутешительным выводам: если президент Джозеф Байден не поменяет политико-экономический курс Соединенных Штатов, то страну в скором времени ждет инфляция. Республиканская партия предупреждала демократа о подобном развитии событий, однако глава Белого дома не прислушался к советам парламентариев.

Уже не секрет, что нынешнюю политику Байдена критикует большая часть населения США. Пока демократ борется за поддержку независимых кандидатов, риск инфляции растет. Несколько дней назад это подтвердили специалисты Федерального резервного банка Нью-Йорка – самого важного элемента Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Выяснилось, что американцы в возрасте до 40 лет ожидают инфляцию в размере 4% в течение следующего года. У пожилых жителей США более мрачные прогнозы: граждане в возрасте от 40 лет и выше предсказывают инфляцию от 4,5% до 5,9%. Такие скачки будут выражаться в росте цен на предметы первой необходимости. Также подорожают аренда жилья, газ, продукты питания и другие виды товаров.

Тем временем политологи отмечают падение политических рейтингов Джо Байдена. Главная проблема, с которой столкнулся американский президент после инаугурации, заключается вовсе не в росте преступности или социальных последствиях пандемии коронавируса. Администрация демократа столкнулась с тем, что не может восстановить пошатнувшуюся из-за COVID-19 экономику.

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Бездействие в этой сфере может дорого обойтись Байдену и его команде, пишет USA Herald. В 2022 году в Соединенных Штатах пройдут выборы в Палату представителей, которые станут своеобразной «проверкой» для нынешнего состава Белого дома. Республиканцы могут воспользоваться этой возможностью, чтобы перехватить преимущество у демократов и начать диктовать собственные правила.

Если Республиканская партия США одержит верх на выборах 2022 года, это может послужить фундаментом для победы на президентской гонке 2024 года. К власти вновь может прийти республиканец, к примеру, Дональд Трамп. Рейтинги бывшего президента продолжают расти на фоне правления Джо Байдена.