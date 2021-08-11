Президент России подписал указ о государственных наградах для спортсменов

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для отечественных спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.

Соответствующая информация опубликована на портале правовых актов. Согласно документу, российским чемпионам будут вручены ордена Александра Невского, Почета и Дружбы.

Так, синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина получат ордена Александра Невского. Орденами Почета отмечены Денис Аблязин, Инна Дериглазова, Светлана Колесниченко, Абдулрашид Садулаев, Влад Чигирев и Мария Шурочкина. Ордена Дружбы будут вручены остальным 27 олимпийцам, в числе которых Андрей Рублев, Дина Аверина и другие соотечественники.