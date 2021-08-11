Так называемые "расследования" BBC давно потеряли свою серьезность и правдивость, а само агентство превратилось в "фабрику вбросов", которая преследует определенную цель.

Такое заявление сделал российский политик, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя очередное псевдорасследование западного издания об участии "ЧВК Вагнера" в конфликте в Ливии. Журналисты BBC утверждают, что они смогли получить доступ к планшету и документам, якобы принадлежавшим "вагнеровцам", однако достоверность материалов, как всегда, подтверждена не была.

В беседе с Федеральным агентством новостей экс-сенатор указал, что западные СМИ сегодня преследуют конкретную цель. Под нее публикуются подобные "расследования".

"Это попытка дискредитировать россиян. Фейки и провокации стали нормой для BBC. У меня создается впечатление, что прежде всего американские спецслужбы стали основным спонсором этой радиостанции", — заявил Клинцевич.

Редакция ФАН внимательно изучила данные, которые приводит BBC в своем материале. В собственном расследовании, которое будет опубликовано в 18:00 по московскому времени 11 августа, Федеральное агентство новостей раскроет все нестыковки и откровенную ложь западных журналистов. В свою очередь политик поддержал данное разоблачение. По его мнению, такие публикации помогут противостоять масштабной информационной кампании, развязанной Западом против России.