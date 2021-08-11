"Буланова способна улучшить жизнь людей": Наджиев высказался в поддержку певицы

Российский певец Игорь Наджиев поддержал коллегу по цеху Татьяну Буланову, которая подала заявку на право избираться в ЗакС Петербурга от партии "Родина".

Информация об отклонении заявки Булановой на участие в выборах появилась 10 августа. В территориальной избирательной комиссии №17 (ТИК) объяснили решение высоким процентом недействительных подписей за кандидата.

Множество представителей российского шоу-бизнеса поддержали Буланову в ее стремлении стать депутатом Заксобрания. Они высоко оценили инициативу певицы о "Ленинградских надбавках", которая предполагает введение дополнительных выплат к пенсиям петербуржцев.

Решение ТИК огорчило Наджиева — певец считает отказ Булановой в регистрации нелогичным, пишет "Слово и дело". Он с сожалением отметил, что в настоящее время наблюдается уничижительное отношение к ярким людям.

"По идее, человек, который действительно ратует за людей, должен выдвигаться в органы власти. Чтобы сделать жизнь в стране лучше", — сказал певец.

Из-за запрета ТИК на распространение агитационных материалов партии "Родина" Буланова обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить равные возможности для всех кандидатов.

В ответ на обращение певицы Памфилова заявила, что в Петербург направлены представители ЦИК для контроля за проведением выборов в ЗакС. Также она пообещала, что будет проведена оценка деятельности местной комиссии.