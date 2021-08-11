В Госдуме предложили упразднить Пенсионный фонд России

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член КПРФ Николай Коломейцев уверен, что россиянам, находящимся на заслуженном отдыхе, не нужен Пенсионный фонд (ПФР), чтобы получать достойные выплаты, передает URA.RU.

«Можно без Пенсионного фонда платить вполне себе приличную пенсию, и не содержать многотысячные коллективы пенсионных фондов с дворцами. У нас такие системы уже работают. Вот Китай, их полтора миллиарда, но они на пять лет уменьшили пенсионный возраст. Они 700 миллионов за 10 лет из нищеты подняли», — сказал политик.

Коломейцев добавил, что для повышения выплат пенсионерам потребуется скорректировать некоторые экономические сферы, в числе которых банковская, налоговая и бюджетная системы.

«Надо возродить реальное производство, <…> создать стимул. Это можно все очень быстро восстановить», — полагает депутат.

Действующую пенсионную реформу коммунист раскритиковал и назвал ее «поэлементной отменой пенсионного обеспечения населения».

Ранее критичное мнение на тему реформы высказал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он уверен, что в повышении пенсионного возраста виноваты сами россияне, потому что пассивно относятся к социально-важным решениям властей. Людям стоило выходить на митинги и протестовать, тогда реформу бы не приняли, уверен политик.