В СК России сообщили о предъявлении Навальному обвинения по делу о создании НКО

Блогеру Алексею Навальному предъявили обвинение в создании организации, которая посягает на личность и права граждан, сообщили в Следственном комитете России.

Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России). Организация была основана в 2011 году, ее деятельность была связана с побуждением россиян к осуществлению противоправных действий.

Руководители ФБК призывали граждан к участию в несогласованных митингах. Алексею Навальному было заранее известно о противоправном характере всех действий, говорится в сообщении.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России