Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей является профессионалом, который может качественно исполнить волю людей, уверен политолог Андрей Иванов.

Эксперт высказался после регистрации социолога в качестве кандидата на выборы в местный ЗакС по пятому одномандатному округу. Шугалей нацелен на результат и планирует активно работать с избирателями. Иванов оценил качества главы ФЗНЦ в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

"Я думаю, что Максим Шугалей может достойно представлять интересы жителей Северной столицы. Он профессиональный социолог, поэтому легко может изучить все чаяния, требования, жалобы избирателей, при этом отделить главное от второстепенного", — подчеркнул Иванов.

Максим Шугалей является уроженцем Ленинграда. Знания главы ФЗНЦ в политике и социологии дают ему преимущества перед другими кандидатами.