Минск предложил Вашингтону сократить численность посольства США до пяти человек

Белоруссия предложила США до 1 сентября сократить численность американского посольства в Минске до пяти человек. Об этом заявили в МИД республики.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что Минск проинформировал Вашингтон об ответе на недружелюбные и агрессивные действия США. Речь идет о сокращении сотрудничества двух стран во всех сферах, а также об экономическом "удушении" республики, пояснил представитель МИД.

"Мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии", — подчеркнул Глаз в беседе с РИА Новости.

Дипломат добавил, что непонятно, чем сотрудникам посольства заниматься на таком фоне.