"Люди ее любят": актриса Дибцева рассказала о народной поддержке Булановой

Эстрадную певицу Татьяну Буланову не зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в ЗакС Петербурга. Актриса Ольга Дибцева отреагировала на решение петербургского ТИК.

Заслуженная артистка России готовилась к сентябрьским выборам от партии "Родина". Флагманским проектом данного политического блока выступила "Ленинградская надбавка" для пенсионеров. По задумке авторов, пенсионеры должны получить дополнительную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Несмотря на приверженность социальной повестке, петербургские чиновники начали оказывать давление на представителей партии. В том числе запретили размещение агитационных материалов на территории города. В связи с этим Буланова записала видеообращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой добиться равноправия для всех политических сил города.

В итоге территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала певице в регистрации. Свое решение члены петербургского избиркома объяснили превышением процента допустимого брака в подписных листах, собранных командой артистки.

Поддержку Татьяне Булановой выказала актриса Ольга Дибцева. По ее словам, она является настоящей петербурженкой, а также обладает всеми необходимыми моральными качествами, которые помогли бы ей в кресле депутата.

"Это первый шаг в ее становлении как социально активного человека. Обычно в жизни не все сразу получается: мы долго учимся, не сдаемся. Я предлагаю ей не сдаваться. Если у нее есть потребность, желание менять к лучшему наше общество, помогать людям, уверена, у нее это может получиться", — отметила Дибцева в беседе с Nation News.

Кроме того, актриса обратила внимание на колоссальную народную поддержку. Если сравнивать потенциального депутата Буланову и других петербургских парламентариев, становится понятно, кто справится с этой работой лучше, резюмировала собеседница издания.