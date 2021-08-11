«Ущербная экономика». Новая финансовая стратегия Нечаева оставит Россию без штанов

Чем ближе единый день голосования, тем активнее участники предвыборной гонки «наседают» на потенциальных избирателей. Вот и Алексей Нечаев — лидер партии «Новые люди» и учредитель косметической компании Faberlic — за месяц до выборов решил вытащить из рукава козырь, который должен заинтересовать как средний класс, так и более обеспеченных «коллег» Нечаева из бизнес-сферы.

Выступая на круглом столе в столичном Центре международной торговли, коммерсант представил зрителям «новую экономическую модель» для России. По мнению предводителя «бирюзовых», она разгрузит уцелевший во время пандемии бизнес, поднимет реальные доходы россиян и заставит работодателей отказаться от зарплат «в конвертах».

Суть проста: владелец Faberlic предлагает отменить три главных бизнес-налога — налог на добавленную стоимость (НДС), налог на прибыль и страховые взносы с зарплаты. Вместо них предприниматели обязаны будут платить единый «оборотный налог», который будет взиматься с суммы реализованной продукции.

В первый год Нечаев предлагает зафиксировать ставку на 7%, затем снижать ее до 5% по полпроцента ежегодно. Предприниматели начнут получать больше, зарплаты работников поднимутся чуть ли не на треть, а трудиться «в белую» станет выгодно, полагает лидер «Новых людей». Получив столь щедрые надбавки, россияне начнут тратить больше, оживится экономика страны. Последнюю Нечаев для наглядности сравнил со сломанной машиной, не забыв упомянуть родную сердцу косметику:

«Я считаю, что время косметического ремонта, неких попыток что-то приукрасить, покрасить траву в зеленый цвет — это все уже не работающие способы, инструменты. Если машина заржавела, она вообще не едет, мало ее перекрасить или постучать ногой по колесу. Надо перебирать движок».

instagram.com / @a.g.nechaev

Порочный круг

Чтобы тем, кто со скепсисом отнесся к новой экономической стратегии, было неповадно, Алексей Нечаев сослался на мнение «коллег» из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Они, если верить косметическому магнату, «доказали эффективность новой модели своими расчетами».

Впрочем, «экономической моделью» предложение Нечаева можно назвать с большой натяжкой, рассуждает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев. Если брать во внимание приближающиеся выборы, это больше похоже на популистскую, а значит слабореализуемую инициативу, рассчитанную на неподкованного в вопросах экономики избирателя.

Внушительный предпринимательский опыт Нечаева, судя по всему, не помог ему освоить элементарные экономические истины, предположил Беляев.

«У человека не очень четкое представление о том, откуда и как берутся деньги в государственном бюджете. Не все, что освобождает бизнес от каких-то обязательств перед государством, способствует росту экономики. Государство выполняет ряд серьезных обязательств по строительству инфраструктуры, безопасности и социальным сферам, в том числе медицине. Снимать нагрузку с предприятий – значит оголять бюджет, это как минимум дискуссионный вопрос», — объяснил экономист.

К примеру, страховые взносы с зарплаты уходят на пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и различные выплаты в пользу детей. Модель заработает только в том случае, если лидер партии «Новые люди» хочет оставить перечисленные сферы без денег, перераспределив их в пользу бизнеса.

politeka.net /

Доход предпринимателей, безусловно, вырастет, но кто даст гарантии, что они поделятся прибылью с сотрудниками, обратил внимание Михаил Беляев.

«Кто будет следить за тем, чтобы предприниматели поднимали зарплату работникам? Пока поддержание стабильных условий труда для работников почти всегда лежит на плечах государства. <…> Звучит это все красиво, но на деле это довольно ущербное и порочное экономическое предложение. Выходит, что если будет успешным каждый отдельный предприниматель, то интегрально это принесет успех стране. Доля правды в этом есть, но что-то мне подсказывает, что эта прибыль пойдет на повышение зарплат руководителей, строительство коттеджей и покупку автомобилей», — уверен кандидат экономических наук.

«Страна бедных людей»

Вполне возможно, что Алексей Нечаев действительно решил обновить поднадоевший Mercedes-Maybach S 560 4MATIC стоимостью около 15 миллионов рублей, поэтому прибегнул к тактике «и вашим и нашим». Крупные бизнес-игроки «клюют» на обнуление львиной доли налогов, обыватели ждут сложа руки обещанный рост доходов на 20%.

Тем временем «бирюзовые» ведут наступление почти по всем информационным фронтам. Если в начале июля навязчивой рекламой партии занимались только спортивные Telegram-каналы (в феврале Нечаев стал владельцем Sports.ru), то в данный момент пронзительное обращение предпринимателя к народу транслируется через крупнейшие прокремлевские рупоры с разницей в несколько минут.

«Сегодня Россия — богатая страна бедных людей. Последние десять лет экономика в упадке. Доходы людей снижаются. Идет отток капитала. Нынешняя экономическая модель безнадежно устарела», — сокрушается учредитель Faberlic.

Фото предоставлено компанией /

Несколько недель назад политолог Марат Баширов писал, что политическая сила господина Нечаева «играет на противоречиях на профессиональном уровне», и новая «экономическая модель» для России — лишнее тому подтверждение.

Под прикрытием реализации потребностей среднего класса «Новые люди» продолжают отстаивать интересы бизнеса. Но дыма без огня, как известно, не бывает — не зря некоторые эксперты поговаривают о необходимости создания в России полноценной «бизнес-партии». Только вот возводить ее «на костях» острых социальных проблем рядовых россиян — дело неблагородное.