Винер-Усманова напомнила про "друзей", которым не нравились победы России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова украинского арбитра Лидии Виноградовой о судействе на ОИ в Токио.

"Сейчас мы имеем разбор полетов от специалистов из Украины. Вспоминаю, как те же специалисты очень критиковали девочку из Израиля, что это совсем не художественная гимнастика, а теперь они высказываются совсем по-другому. Видимо, что-то изменилось", — сказала российский тренер.

Винер-Усманова намекнула, что некоторым "друзьям" не нравится гегемония России в художественной гимнастике. Она также указала на то, что судейский произвол на Олимпийских играх в Токио начался с того момента, когда у сборной России отобрали флаг и гимн, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, национальная команда России выступала на прошедшей Олимпиаде без флага и гимна — в нейтральном статусе — из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).