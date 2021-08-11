Глава FSC Russia раскритиковал идею создания министерства лесного хозяйства в РФ

Идею депутата Госдумы и председателя Всероссийского общества охраны природы Вячеслава Фетисова, который заявил о необходимости срочно создать при правительстве еще одно ведомство — министерство лесного хозяйства, раскритиковали в российском отделении Лесного попечительского совета (FSC Russia).

Напомним, Фетисов заявил, что существующее Федеральное агентство лесного хозяйства уже не справляется с проблемами отрасли, в частности, с участившимися пожарами. Потому российской тайге нужен хозяин в лице вице-премьера, а новому ведомству — компетенции правоохранительных органов.

Директор FSC Russia Николай Шматков отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», что не понимает, для чего создавать целое министерство, если можно наделить дополнительными полномочиями существующий Рослесхоз.

«Давайте дадим дополнительные какие-то функции, давайте часть функций регионов (уже озвучивалась эта идея) отдадим на федеральный уровень, если регионы сами не справляются с обеспечением профилактики от лесных пожаров. Важная мысль: от изменения вывески на здании, денег может не прибавиться, может не прибавиться строгости контроля за эффективным использованием тех денег, которые уже есть», – рассудил собеседник «ПС».

/ Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Глава Лесного попечительского совета отметил, что решить накопившиеся проблемы поможет лишь дополнительное финансирование отрасли и строгий контроль за расходованием бюджетных средств. В лесном хозяйстве России же, по словам Шматкова, «везде и всюду» следят за процессами, а не результатами.

«Пример посадок классический: контролируется сейчас сколько посадили (площадь лесных культур), а сколько выросло через десять лет никому не известно и не интересно — это не контролируется. Сейчас происходит контроль процессов, а не результатов. Вот когда леса перестанут гореть — вот это будет результат, а какие при этом действия будут проведены — это процесс, который не должен никого интересовать», — убежден глава FSC.

О модернизации лесной отрасли говорят уже не первый год. Ранее, в 2020 году, вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что полномочия в сфере лесного хозяйства распределены между тремя ведомствами: Рослесхозом, Минприроды и Минпромторгом.

rosleshoz.gov.ru / ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РОСЛЕСХОЗ

Тогда она обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением сосредоточить все функции в едином органе. Только не в Рослесхозе, как предположил Шматков, а в управлении лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства РФ.