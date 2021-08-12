Ищенко предсказал, что через десять лет в Донбассе будут жить лишь граждане РФ

Предоставление жителям Луганской и Донецкой народных республик российского гражданства является гораздо более серьезной помощью, чем если бы Москва поставляла защитникам Донбасса оружие и боеприпасы.

Такое мнение, выступая на YouTube-канале PolitWera высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

ЛНР и ДНР были образованы весной 2014 года по результатам всенародного голосования, проведенного в связи с тем, что жители Луганской и Донецкой областей Украины отказались поддержать произошедший в Киеве государственный переворот.

Новообразованным республикам не удалось войти в состав Российской Федерации, как это получилось у Крыма. Тем не менее новые украинские власти отказались признать результаты проведенного в Донбассе референдума и попыталось силой вернуть под контроль Киева мятежный регион. Жители ЛНР и ДНР встали на защиту Донбасса, и в результате на востоке Украины разгорелась настоящая гражданская война, которая продолжается уже восьмой год.

Единственно возможным способом урегулировать военный конфликт в Донбассе является выполнение Минских соглашений, которые были выработаны при участии России, Германии и Франции, и подписаны представителями Киева и республик Донбасса. Киевские власти, однако, саботируют выполнение Минских соглашений, предпочитая на всех возможных площадках обвинять Россию в агрессии. Москва же со своей стороны не устает повторять, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

inforeactor.ru / Валерия Юшина

Но, как отметил Ростислав Ищенко, Россия не оставила ЛНР и ДНР без поддержки, хотя ее помощь выражается не в том, в чем ее обвиняет Киев.

«У России, по большому счету, и так руки развязаны. Она захотела начать выдавать паспорта – и начала. И ничего. А паспортизация населения Донбасса – это значительно более серьезный подход, чем отправка туда десятка танков или поддержка их боеспособности корпусов при помощи поставок ГСМ, боеприпасов, техники и так далее», — подчеркнул Ищенко.

Также политолог выразил уверенность в том, что через десять лет население Луганской и Донецкой народных республик будет полностью состоять из граждан Российской Федерации. И тогда Украина имеет все шансы окончательно потерять этот регион, так как Россия в отличии от нее, мыслит глобально.