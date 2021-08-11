Десятки китайских чиновников ответят перед законом из-за вспышки COVID-19

Почти 50 должностных лиц КНР, в числе которых главы местных органов власти, учреждений здравоохранения и аэропортов, были наказаны за неэффективную работу в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сообщается, что вспышка заболеваемости штаммом «дельта» накрыла почти половину провинций Китая, всего за три недели там зарегистрировали более тысячи зараженных. Таких цифр в Пекине не видели с начала пандемии в 2020 году, отмечают журналисты.

Власти Китая, стремясь остановить распространение инфекции, спешно объявили локдаун, ввели ограничения на поездки и организовали массовое тестирование населения. Однако своевременно среагировать успели не во всех городах. Теперь виновных лиц поголовно привлекают к дисциплинарным взысканиям.

Так, в бывшей столице КНР, городе Нанкин, к ответственности привлекли сразу 15 человек. Их обвинили во вспышке коронавируса, предположительно начавшейся в аэропорту Нанкин Лукоу.

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«20 июля во время обычного теста на коронавирус было обнаружено, что девять уборщиков были инфицированы. Власти связали кластер с рейсом из России, который прибыл 10 июля. Трое сотрудников аэропорта находятся под следствием провинциальных дисциплинарных властей, двое из них задержаны. Согласно заявлению, другие, в том числе вице-мэр Нанкина, получили наказание от отстранения до серьезных предупреждений», – сообщили американские журналисты.

В соседнем городе Янчжоу дисциплинарная комиссия наказала восьмерых чиновников. А в популярном туристическом округе Чжанцзянце, известном карстовыми образованиями в виде колонн, вдохновивших создателей фильма «Аватар», к ответственности привлекли сразу 18 должностных лиц.

Между тем китайские эксперты из области здравоохранения, поставили под сомнение жесткие методы властей в борьбе с COVID-19. По их словам, стратегия «нулевой терпимости» уже себя изжила, а КНР за счет высоких темпов вакцинации способна научиться «сосуществовать с коронавирусом».