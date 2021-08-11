Журналисты ФАН подготовили материал, посвященный псевдорасследованию агентства BBC, в котором якобы раскрывается масштаб операции "ЧВК Вагнера" в Ливии.

Британские журналисты заявили, что подготовить материал им помог некий планшет, оставленный, по их словам, одним из российских бойцов под Триполи весной минувшего года. Авторы утверждают, что в электронном носителе были найдены карты линии фронта на русском языке, позывные сотрудников ЧВК, а также кадры с БПЛА.

Федеральное агентство новостей тщательно изучило приведенные британцами аргументы, а также связалось с теми, кого в материале выдают за бойцов "ЧВК Вагнера". Оказалось, что западные СМИ снова попытались выдать за правду домыслы, слухи и сфальсифицированные материалы.

Редакция российского агентства подготовила подробный разбор псевдорасследования, который будет опубликован на сайте издания 11 августа в 18:00 по московскому времени.