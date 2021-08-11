Экономист Лобода назвал главные преимущества Шугалея перед другими кандидатами на выборах

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей выгодно отличается от других кандидатов на выборах в ЗакС Петербурга. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода.

По мнению эксперта, главными преимуществами Шугалея являются глубокие познания в российском и международном праве, а также плотное общение с различными социальными категориями граждан. Глава ФЗНЦ ранее заявил, что планирует активно работать с избирателями.

"Политическая и гражданская позиция социолога и общественного деятеля Максима Шугалея поможет обрести второе дыхание Заксобранию Петербурга", — сообщил Лобода в интервью Федеральному агентству новостей.

Экономист отметил, что Шугалей очень предан России и Петербургу. Кроме того, для кандидата в депутаты важно обладать практическими знаниями в области социологии и взаимодействия с органами власти, а также понимать принцип законотворческой реализации разрабатываемых инициатив.