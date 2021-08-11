"Народ ее любит и поддерживает": певица Лазарева об отношении петербуржцев к Булановой

Татьяне Булановой нужно продолжать борьбу за место в петербургском ЗакСе, потому что горожане любят ее и поддерживают, заявила певица Светлана Лазарева.

Лазарева отметила, что у Булановой есть самое главное — поддержка народа, с помощью которой она обязательно добьется поставленной перед собой цели. Отказ ТИК №17 допустить к выборам известную российскую певицу, выдвинувшую свою кандидатуру от партии "Родина", вызвал у Лазаревой недоумение.

"Но почему отказали… Это вопрос, конечно. Безусловно, ей нужно продолжать бороться", — сказала Лазарева в беседе с iReactor.

Певица напомнила, что петербуржцы с любовью принимают Татьяну Буланову, а она, в свою очередь, предана родному городу.

Накануне члены ТИК №17 отказали артистке в регистрации кандидатуры под предлогом превышения допустимого процента брака в подписных листах. Главной инициативой Булановой был проект "Ленинградская надбавка", подразумевающий доплаты к пенсиям.