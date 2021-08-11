"Яркая фигура": участие Шугалея оживит избирательную кампанию в Петербурге

Член Общественной палаты РФ, журналист Александр Малькевич уверен, что глава ФЗНЦ Максим Шугалей является яркой фигурой и оживит избирательную кампанию в Петербурге.

Главу Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея зарегистрировали на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга как кандидата от партии "Родина". Его осведомленность в политических и социальных событиях, а также человеческие качества, в частности, патриотические делают из Шугалея многообещающего кандидата. Такое мнение выразил Малькевич в беседе с изданием "Слово и Дело".

Еще до решения баллотироваться на выборах глава ФЗНЦ помогал многим жителям России как юрист. Он поддерживал граждан, которые попали в беду как внутри государства, так и за его пределами.

"Насколько я помню, он всегда жил в Выборгском районе Санкт-Петербурга. И будучи состоявшимся человеком с внутренним стержнем, он независимый политик, общественный деятель, решительный в отстаивании прав людей", — подчеркнул журналист.

По мнению Малькевича, Шугалей является именно тем человеком, который сможет внести изменения в работу ЗакСа Северной столицы. Его участие способно оживить кампанию, так как появление яркой фигуры влияет на избирательный процесс, считает журналист.