Погребинский: Зеленский может «затеять войнушку» из-за страха потерять власть

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на второй срок правления. Такого мнения придерживается политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Некоторые коллеги политолога полагают, что президентству Зеленского подходит конец, и он покинет свой пост уже грядущей осенью или зимой. Однако Погребинский с этим не согласен — нынешний украинский лидер, по его мнению, продержится дольше, но недовольство властью внутри страны будет только расти.

«Что проблемы будут усугубляться и накапливаться, в этом я не сомневаюсь. И удержаться ему (Зеленскому — Прим. ред.) будет очень сложно, а говорить о втором сроке — это просто несерьезно. В том, что вал проблем, в том числе финансовых, экономических, социальных, будет только нарастать, нет никаких сомнений», — объяснил политолог.

Однако из-за скопившихся на Украине проблем возник «серьезный риск» — Погребинский допускает, что в попытке сохранить президентское кресло Зеленский может дать команду «затеять войнушку».

«По принципу, что — если погибать, то с музыкой, вместе с государством. Потому что ему на самом деле плевать на это государство», — заявил эксперт.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также политолог придерживается мнения, что Зеленскому не стоит рассчитывать на поддержку Запада и возлагать больших надежд на встречу с президентом США Джо Байденом.

«Не верю, что стороны достигнут какого-то решительного прорыва. Это видно и сейчас по некоторым комментариям», — подчеркнул Погребинский.

Что касается отношений с Россией, то недавнее интервью Зеленского телеканалу «Дом» стало сигналом о полном разрыве связей с соседями. После слов президента Украины о том, что любящим Россию жителям Донбасса пора на выход, «искать себе место» в РФ, Москва не станет вести диалог с Киевом, уверен политолог.

«Я считаю, что после этого интервью Зеленский сжег все мосты. И ничего при его правлении (в плане улучшения отношений с Россией — Прим. ред.) уже не будет, абсолютно», — добавил эксперт.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины, эксперт-конфликтолог Владимир Мулык заявил, что Зеленский попал в «страшную ловушку» государственной системы, а его положение на внутренней политической арене можно расценивать, как плачевное.