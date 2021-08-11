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"Стал героем": Бредихин рассказал, почему Шугалей должен войти в ЗакС Петербурга

/ Обновлено: 11 августа 2021 14:36
"Стал героем": Бредихин рассказал, почему Шугалей должен войти в ЗакС Петербурга

Главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин объяснил, почему глава ФЗНЦ Максим Шугалей должен стать депутатом петербургского ЗакСа.

По словам Бредихина, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, как и другие представители партии "Родина", может гарантировать спокойное будущее для страны. Также журналист считает, что человек, который жертвовал своей жизнью, находясь в плену в Ливии, как никто достоин представлять интересы населения.

"Важно то, чтобы в нашей Северной столице были представлены во власти силы, которые могут противостоять либеральным явлениям. И принципиально то, что и Шугалей, и другие представители партии "Родина" входят в число лиц, которые не допустят развития любого "цветного" прозападного сценария на территории нашей страны", — рассказал Бредихин в интервью изданию "Народные новости".

Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа по пятому одномандатному округу. Он баллотируется от партии "Родина", которая выступает за сохранение национальных ценностей и поддержку граждан.