Главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин объяснил, почему глава ФЗНЦ Максим Шугалей должен стать депутатом петербургского ЗакСа.

По словам Бредихина, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, как и другие представители партии "Родина", может гарантировать спокойное будущее для страны. Также журналист считает, что человек, который жертвовал своей жизнью, находясь в плену в Ливии, как никто достоин представлять интересы населения.

"Важно то, чтобы в нашей Северной столице были представлены во власти силы, которые могут противостоять либеральным явлениям. И принципиально то, что и Шугалей, и другие представители партии "Родина" входят в число лиц, которые не допустят развития любого "цветного" прозападного сценария на территории нашей страны", — рассказал Бредихин в интервью изданию "Народные новости".

Максим Шугалей зарегистрирован кандидатом в депутаты ЗакСа по пятому одномандатному округу. Он баллотируется от партии "Родина", которая выступает за сохранение национальных ценностей и поддержку граждан.