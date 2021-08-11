"Очень правильно": политобозреватель Макеева поддержала решение Шугалея участвовать в выборах

Главе Фонда защиты национальных ценностей и социологу Максиму Шугалею "самое место во власти". Об этом сообщила политический обозреватель Наталья Макеева.

Политобозреватель поддержала решение Шугалея участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По ее мнению, социолог является искренним патриотом своей страны. Он волевой и умный человек, о чем можно судить из его биографии.

"Настоящий идеалист не понарошку, не ради конъюнктуры. <…> Он, являясь социологом, хорошо понимает, что сейчас происходит в России, причем понимает системно, а не на уровне сиюминутных ситуаций", — сказала Макеева в интервью "Журналистской правде".

Политобозреватель добавила, что Шугалей обладает редким набором качеств, которые необходимы тем, кто находится у власти — это понимание происходящего и идеализм. Именно поэтому "очень правильно", что глава ФЗНЦ участвует в выборах.