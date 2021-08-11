Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик заявил о необходимости присутствия в ЗакСе таких профессионалов, как социолог Максим Шугалей.

Журналист оценил регистрацию главы Фонда защиты национальных ценностей на выборы в Заксобрание. Он отметил, что тот кредит доверия, который Шугалей успел получить у россиян за время нахождения в плену у террористов в Ливии, поможет ему добиться поставленных целей в предвыборной гонке. Комиссар Яррик в беседе с корреспондентами ФАН отметил, что политике необходимы такие профессионалы, как президент ФЗНЦ.

"Нужно, чтобы важные для страны решения принимали специалисты, которые не понаслышке знают чаяния народа. А грамотный социолог — это человек, который может свести общественные запросы к четкому и единому знаменателю и на их основе принимать взвешенные решения", — заявил собеседник журналистам.

Он отметил, что политике требуются люди, которые системно разбираются в проблемах страны и народа. Эксперт уверен, что блогеры не пойдут в политику ради проблем своих соотечественников. Им там будет нужен лишь хайп. Поэтому ЗакСу необходимы опытные лидеры такие, как Шугалей.