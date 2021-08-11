Диджей Цветков прокомментировал отказ ТИК в регистрации Булановой на выборы в ЗакС

Ведущий "Радио Рекорд" Алексей Цветков расстроен отказом территориальной избирательной комиссии №17 регистрировать Татьяну Буланову в качестве кандидата в депутаты ЗакСа.

СМИ связывают отказ ТИК с давлением на кандидатов фракции "Родина", к которой относится певица, со стороны чиновников петербургской администрации. Они забраковали инициативу Булановой о введении "Ленинградских надбавок" для пенсионеров города. Позднее выяснилось, что артистку не зарегистрировали в качестве кандидата в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

"Мне очень обидно за Таню, что так произошло. Я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует в конечном счете", — заявил собеседник ФБА "Экономика сегодня".

Цветков добавил, что певица является коренной петербурженкой, и одобрил ее предложение о "Ленинградских надбавках". Он выразил надежду, что Татьяна Буланова еще сможет принять участие в выборах.