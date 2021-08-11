Солонников оценил стратегию Максима Шугалея, основанную на личном общении с избирателями

Стратегия Максима Шугалея, основанная на личном общении с избирателями, является максимально эффективной, заявил политолог Дмитрий Солонников.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей стал кандидатом в депутаты на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Голосование пройдет 19 сентября 2021 года.

Он заявил, что нацелен на результат и готовит свою программу в соответствии с пожеланиями избирателей. Для этого он планирует лично встретиться с жителями своего округа.

"Кандидатура, которая идет по одномандатному округу, должна представлять интересы жителей", — подчеркнул Шугалей.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что кампания обхода избирателей "от двери до двери" является стандартным приемом, известным в России с конца 1980-х.

"Технологии более 30 лет. Она является максимально эффективной, когда люди открывают двери агитаторам, стоящим напротив них", — объяснил политолог корреспондентам "Экономики сегодня".

Сложность заключается в том, что сейчас граждане неохотно открывают двери и не спешат общаться с незнакомыми людьми. Поэтому обход часто заменяют на встречи во дворах или других людных местах. Результат на выборах по одномандатному округу зависит от того, насколько хорошо кандидат известен местным жителям, подчеркнул Солонников.

"Можно сказать о бренде, которым выступает либо фамилия кандидата, либо название партии, от которой он выдвигается", — пояснил он.

Максим Шугалей близок к электорату пятого одномандатного округа. Он учился в школе №184 Калининского района, где и будет избираться. Глава ФЗНЦ имеет большой опыт работы в политике и знает, какие проблемы волнуют горожан.