Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию, на которой эксперты расскажут о причинах проведения массовых протестов в Литве.

Возле литовского парламента 10 августа прошел митинг. Порядка 20 тысяч человек вышли на улицы города, чтобы выразить свое недовольство, касаемо политики действующей власти. Местные правоохранители довольно жестко разогнали акцию, пишет Федеральное агентство новостей. МВД Литвы задержало 26 человек в ходе беспорядков, сообщает телеканал "360".

"Демократия не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие. Призываю цивилизованно позволить депутатам Сейма покинуть здание", — написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсетях.

Эксперты в пресс-центре "Патриота" раскроют причины протестов в Литве, а также поговорят о действиях белорусских властей в подобных ситуациях. Кроме того, специалисты ответят на вопрос, почему в одном случае свобода устраивать митинги является проявлением демократии, а в другом — анархией.

Прямой эфир можно будет посмотреть здесь.