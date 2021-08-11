Будут продолжать набивать себе карманы: Пригожин объяснил, что станет с ЗакСом без новых депутатов

У бизнеса в Петербурге худшие условия по всей России, и только обновленный состав ЗакСа способен исправить ситуацию, убежден бизнесмен Евгений Пригожин.

Петербургское Законодательное собрание не меняется десятками лет, отметил предприниматель. Он констатировал: "Инвестиционная деятельность в Петербург вымерла". После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора Северной столицы не было реализовано ни одного стоящего проекта. И только новые депутаты парламента Петербурга смогут изменить жизнь города, считает Пригожин.

Предприниматель также прокомментировал связанный с предвыборной кампанией в Северной столицы скандал. Певицу Татьяну Буланову не зарегистрировали кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга из-за того, что у нее якобы превышен лимит неидентифицированных подписей. Пригожин возмущен действиями городской избирательной комиссии.

"Городская избирательная комиссия с помощью различных ухищрений пытается отрезать не членов "клуба". Вряд ли к этому имеет отношение губернатор, ведь он всегда боролся за обновленный ЗакС. Губернатору нужны сильные депутаты, а не стадо молчаливых овец, которые будут продолжать набивать себе карманы. А куда уж сильнее депутат, чем Татьяна Буланова", — приводит пресс-служба "Конкорда" слова бизнесмена.

Как считает Пригожин, певице открыта дорога в Государственную думу. И это намного престижнее, но звезда, по словам бизнесмена, — главный патриот Петербурга — могла бы принести огромную пользу родному городу. Буланова — одна из самых честных и бескорыстных людей в Северный столице, констатировал Пригожин.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова выдвигалась на выборы в ЗакС от партии "Родина". Накануне ей отказали в регистрации кандидатом. Знаменитость считает, что петербургские чиновники вставляют ей палки в колеса после ее предложения проекта "Ленинградская надбавка". Она уверена, что губернатор Петербурга Александр Беглов не в курсе происходящего. После жалобы в ЦИК в Северную столицу для разбирательства были направлены представители избиркома.