Байдена заподозрили в деменции после инцидента у Белого дома

Президент США Джо Байден в очередной раз подвергся шквалу критики после видео около Белого дома, которое опубликовало издание The Hill.

На кадрах видно, как Байден идет по дорожке в сторону Белого дома, его сзади сопровождает охранник, а впереди стоящий представитель Секретной службы указывает президенту на путь, ведущий к зданию. Вместо этого Байден неторопливо шагает по лужайке за агентом, а затем поворачивает к дверям.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR