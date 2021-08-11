Отличник президента. Почему Челябинск верит в Текслера вопреки пожарам и коррупции

Минувшая неделя выдалась знаковой для губернатора Челябинской области Алексея Текслера — впервые за два года регион посетил президент Владимир Путин. Борт №1 приземлился в Магнитогорске, небо которого в тот день на удивление жителей было поразительно чистым. Месяцем ранее дым страшных лесных пожаров обволакивал Карталинский и Нагайбакский районы. Огонь уничтожил 70 домов в двух населенных пунктах, погиб один человек.

Ликвидация последствий ЧС стала главной темой визита первого лица. Упомянутые территории Путин и Текслер осмотрели с борта вертолета, губернатор посвящал президента в детали произошедшего, пытаясь перекричать шум двигателя.

Обстановка на совещании в Магнитогорске уже располагала к вдумчивому осмыслению положения дел в регионе, однако местные журналисты отмечали некоторую напряженность участников. Путину доложили, что причиной бедствия стало неосторожное обращение с огнем и передали некую записку, прочитав которую президент задумался.

Текслер отрапортовал о выплате компенсаций пострадавшим, о стабилизации ситуации с COVID-19 (официальные данные говорят о росте заболеваемости), решении экологических проблем и зачем-то попросил Путина помощи в строительстве 19-километрового участка асфальтированной дороги до поселка Джабык, который пострадал от пожаров. Журналисты обратили внимание на странность просьбы, ведь проблему можно решить силами местного бюджета.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), челябинский политолог Андрей Лавров в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что визит президента в тот или иной регион воспринимается как выражение поддержки курсу местных властей в преддверии выборов, однако Текслер «вытаскивает» кампанию за счет собственных ресурсов.

«Его команда на слуху в значительно большей мере, чем “Единая Россия”, — говорит Лавров. — В этом смысле ассоциация у населения, конечно, происходит, но прежде всего это [команда Текслера] местный объединяющий символ для государственномыслящего и единороссовского электората и политических деятелей».

Что касается профессиональных качеств Текслера, который возглавил региональный список единороссов на выборах в Госдуму, то Андрей Лавров ставит ему лестные оценки. По мнению эксперта, местное население в большинстве своем замечает контраст на фоне экс-губернатора Бориса Дубровского, попавшего под уголовное преследование и пустившегося в бега.

«Путина очень устраивает то, как работает Текслер. Это явно видно. <…> Он, пожалуй, один из самых удачных и самых успешных выпускников школы РАНХиГС. Он такой отличник и демонстрирует образцовые [качества]. Естественно президент поддерживает новый типаж государственных менеджеров. Они гораздо более современные и мобильные, они уже в соцсетях, понимают, что с обществом нужно говорить, и у него это лучше получается, чем у всех предыдущих челябинских губернаторов», — говорит Лавров.

gubernator74.ru / Пресс-служба губернатора Челябинской области

Впрочем, нечистых на руку чиновников в регионе хватает, на что указывает серия громких уголовных дел и скандалов. Так, махинации с объемом промышленных выборов стоили поста замминистра экологии региона Яне Куприковой и обернулись уголовным делом для ее коллеги Виталия Безрукова. Стоит отметить, что экологическая повестка для Челябинской области, где сосредоточено множество промышленных предприятий, является чуть ли не самой чувствительной.

В начале лета сотрудники ФСБ нагрянули к первому замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивану Белавкину. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке в крупном размере, что стало еще одним ударом по имиджу губернатора. Подробно об активизации силовиков, которую почувствовали местные элиты, писала региональная пресса.

РУФСБ России по Архангельской области /

Как напомнил Лавров, в рейтинге регионов по уровню коррупции Генпрокуратура РФ отвела Челябинской области место в ТОП-10, однако едва ли губернатору под силу искоренить «болезнь системы», которую пророчил нашему времени еще в XIX веке Карамзин. Более того, по сравнению со своими предшественниками в глазах населения Текслер не выглядит средоточием паутины мздоимства.

«Это менеджер, профессиональный государственный управленец, который делает свою работу. Такого благоустройства, как сейчас, двадцать лет не было. Хватает ли проблем? Да еще сколько! Есть ли при этом коррупция? Конечно! Но ведь делают. В общем все меняется. Постепенно с уровня Челябинска это переходит на малые города. Они тоже просыпаются. Раньше был мусор и никто на него не обращал внимания, а сейчас гражданское общество стало требовательней. Мы смотрим на Москву и на Екатеринбург», — заключил Лавров.

В Национальном рейтинге губернаторов Алексею Текслеру отвели 28 место. Авторы отмечают «серьезные лоббисткие возможности» челябинского губернатора внутри «Единой России», что позволит ему мобилизовать местные элиты на поддержку своих представителей. Впрочем, по оценке экспертов, существует риск не выполнить федеральные установки для партии власти на победу в каждом одномандатном округе в связи с интригами конкурентных политсил и местных элит.

Текслеру 48 лет. Он возглавил регион в марте 2019 года в качестве врио губернатора, а в сентябре уверенно победил на выборах с результатом 69,3%. Срок его полномочий оканчивается в 2024 году. Выборы депутатом Госдумы VIII созыва пройдут 17-19 сентября 2021 года.