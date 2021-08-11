Байдена вновь заподозрили в деменции после его «блужданий» у входа в Белый дом

Президент США Джо Байден едва не заблудился в саду Белого дома. Американский лидер проигнорировал указания своего агента безопасности на входе в резиденцию и прошел мимо, передает Daily Mail.

Позднее на странице Twitter издания The Hill появился видеоролик с оплошностью американского президента. На кадрах видно, что сотрудник безопасности показывает Байдену на вход в резиденцию по специальной дорожке, в то время как сам пошел вперед по газону. Однако хозяин Белого дома или не увидел, или намеренно проигнорировал жест агента и проследовал вслед за ним по траве.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR — The Hill (@thehill) August 10, 2021

Казалось бы событие непримечательное, но оно уже спровоцировало очередную волну критики в адрес 47-го президента Соединенных Штатов. Политики из Республиканской партии пришли в негодование от того, что глава государства заблудился на входе в Белый дом. Также республиканцы снова подняли вопрос о когнитивных способностях 78-летнего президента.

Похожие инциденты с Байденом случаются регулярно. Чаще всего американский президент допускает забавные оговорки во время общения с журналистами или политических выступлений. Депутат Госдумы РФ, врач Геннадий Онищенко допустил, что такое поведение Байдена может быть связано с нарушениями работы мозга, которые присущи почти всем людям пожилого возраста.