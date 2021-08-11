Дерматолог предупредил об опасности отказа от ежедневного душа

Отказ от душа в конце дня может привести к обострению различных дерматологических заболеваний, предупредила дерматолог Эмека Окороча.

По ее словам, регулярное пренебрежение личной гигиеной грозит развитием гиперпигментации, экземы и псориаза. Тем более от тела будет неприятно пахнуть из-за размножения.

Дерматолог посоветовала как можно чаще мыть подмышки, ступни и гениталии. Это оградит человека от возникновением кожных инфекций, грибка и бородавок.

Кроме того, Окороча назвала еще одну опасность отказа от ежедневного душа. Так, возможно снижение чувствительности к ультрафиолету, если человек чрезмерно потеет и не моется.

Россиянам ранее рассказали, опасно ли мыться в ржавой воде, которая течет из-под крана после ремонтных работ и плановых проверок. Об этом сообщила врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева, передает телеканал "360".