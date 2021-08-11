"Неудачник": Жириновский обрушился с критикой на оскорбившего его экс-посла Азербайджана

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский потребовал от властей Азербайджана привлечь к уголовной ответственности экс-посла республики Исфандияра Вагабзаде.

Ранее Вагабзаде записал видеоролик, где оскорбил Жириновского и назвал русских "свиньями". По словам лидера ЛДПР, дипломат оскорбил не только его самого, но и всех россиян.

"Это чудовищно, это средневековье. Даже в народе этого уже нет, а это профессор. Он неудачник, а виноваты у них русские", — высказался Жириновский в эфире программы "Соловьев LIVE".

Депутат рассказал, что направит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором потребует завести дело в отношении Вагабзаде. Глава республики активно борется с подобными высказываниями, напомнил Жириновский.