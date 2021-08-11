Лионель Месси назвал Неймара и Мбаппе одними из лучших футболистов в мире

Экс-форвард "Барселоны" Лионель Месси во время пресс-конференции признался, что очень рад играть в одной команде вместе с бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе.

"Я буду играть с одними из лучших футболистов мира", — сказал звездный нападающий, отметив, что в составе парижан есть его друзья — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Месси на этой неделе перешел из "Барселоны" в "ПСЖ". Контракт с аргентинцем рассчитан на два года с возможностью его продления на один сезон. При этом Месси не исключил своего возвращение в "Барселону". В общей сложности М34-летний аргентинец принял участие в 778 матчах в составе каталонского клуба, в его активе 672 гола.