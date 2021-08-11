ЕСПЧ огласил результаты проверки по "делу Грудинина"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законными решения российского суда по делу директора подмосковного Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Летом прошлого года в ЕСПЧ поступило две жалобы против российского суда. Специалисты завершили их рассмотрение и огласили результаты, которые опубликовали на официальном сайте международной организации.

Жалобу на решение Видновского городского суда от 2019 года, в которой сообщалось, что 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения Грудинина, признали неприемлемой. Второе обращение по этому же вопросу, но от исполнительного директора Александра Федорова, также отклонили.