Актер Кошонин: отказ ТИК в регистрации Булановой является фарсом

Решение территориальной избирательной комиссии Петербурга отказать Татьяне Булановой в регистрации на выборы в Заксобрание является фарсом, заявил актер Сергей Кошонин.

Ранее Буланова заявила о решении баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии "Родина". Главным пунктом ее избирательной программы стало предложение ввести "Ленинградскую надбавку" к пенсиям пожилых горожан. Данную инициативу поддержали более 100 тысяч петербуржцев.

Однако ТИК №17 отказал Булановой в регистрации на выборы. Причиной стало якобы превышение допустимого процента брака в подписных листах кандидата. Это стало не единственным препятствием для певицы, ранее городские чиновники не дали разрешение ее команде разместить 1000 агитационных баннеров и плакатов. В связи с этим артистка записала видеообращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой помочь разобраться в ситуации. Глава ЦИК, в свою очередь, пообещала провести тщательную проверку.

В поддержку Булановой высказались многие артисты. Так, известный актер театра и кино Кошонин заявил в беседе с ФАН, что он возмущен отказом ТИК певице участвовать в выборах.

"Будут во всем разбираться. Будет ли подобное в будущем — ни за что нельзя поручиться, к сожалению. Какой-то фарс", — сказал заслуженный артист России.

Ранее Кошонин выразил поддержку предложению Булановой по "Ленинградской надбавке". По его мнению, данные доплаты помогли бы существенно облегчить жизнь пожилым горожанам.