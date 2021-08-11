Вассерман заявил о смелости и принципиальности Шугалея как кандидата в депутаты ЗакСа

Социолог Максим Шугалей обладает такими важными для кандидата качествами, как упорство, смелость и принципиальность, заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Шугалей прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Социолог убежден, что власти должны оказывать помощь и поддержку жителям города в сложные времена. По этой причине он выступает за инициативу петербургского отделения партии "Родина", включающей в себя активный сбор мнений жителей Северной столицы. Политолог Вассерман положительно высказался о кандидатуре Шугалея.

"Насколько мне известно, Максим Шугалей не просто хороший социолог, но еще и принципиальный и смелый человек. Так что я могу надеяться, что он в случае избрания будет добиваться исполнения предложений и обещаний", — поделился мнением журналист с изданием NewInform.

По словам эксперта, ему сложно оценить саму программу социолога, так как он не является жителем города на Неве. Однако по той информации, которая Вассерману известна, многие петербуржцы по-настоящему нуждаются в помощи властей.