Политолог Простаков оценил политику Беглова по развитию общественного транспорта

Проекты, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, можно только приветствовать, заявил эксперт фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков.

Власти города ранее сообщили о высокой степени готовности станции метро "Горный институт". По данным Смольного, основной объем горнопроходческих работ выполнен уже на 85%. Планируется, что до 2024 года будут завершены сооружение вестибюля станции и прокладка комплекса инженерных коммуникаций.

Как отметил Простаков, Петербург — один из важнейших городов России не только в контексте исторического прошлого, но и современности, так как Северная столица демонстрирует высокие экономические показатели. Поэтому строительство новых станций метро — неотъемлемая часть развития мегаполиса, объяснил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, улучшающие жизнь горожан проекты, которые реализуются при губернаторе Александре Беглове, правильны. Простаков ожидает, что появление новой станции метро значительно повысит уровень жизни петербуржцев.