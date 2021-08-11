Актер Нилов вступился за Буланову после отказа в регистрации на выборы

Известный актер Алексей Нилов считает певицу Татьяну Буланову жертвой целенаправленной атаки территориальной избирательной комиссии после недопуска артистки к выборам в Петербурге.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" не смогла проигнорировать сложившуюся ситуацию вокруг Булановой, которая выдвигалась на выборы от партии "Родина". Накануне стало известно об отказе регистрировать 52-летнюю певицу в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга.

"Ситуацию с Татьяной Булановой можно расценивать как дискриминацию артистов, которые действуют в интересах народа. Я считаю, что надбавки нужны пенсионерам не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России", — сказал Нилов в комментарии NewInform.

Актер вступился за исполнительницу, которая хотела принести пользу жителям Северной столицы. Артистка выдвинула предложение "Ленинградская надбавка", которое предполагает выплачивать петербургским пенсионерам по 10 тысяч рублей.

Ранее Буланова пожаловалась главе ЦИК Элле Памфиловой, рассказав о беспределе со стороны чиновников в Петербурге. При этом губернатор Северной столицы Александр Беглов, по словам артистки, не в курсе происходящего. Обращение Булановой не оставили без внимания. ЦИК направил своих представителей в Петербург для изучения ситуации.