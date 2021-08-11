ЦИК РФ утвердил формы избирательных бюллетеней для выборов в Госдуму

Центризбирком РФ утвердил формы избирательных бюллетеней для выборов депутатов Госдумы. Такое решение приняли члены комиссии на заседании в среду.

По данным ЦИК, на сентябрьские выборы идут 14 партий. Комиссия постановила утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу.

Бланки будут печататься на белой бумаге с фоновой защитной сеткой светло-синего цвета с лицевой стороны. Ширина бюллетеня составляет 21 см. Печататься бумаги будут не только на русском, но и на государственном языке республики или языках народов, которые живут на территории РФ.