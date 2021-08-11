Звезда "Ворониных" Дужников поддержал Буланову после отказа в регистрации на выборах

Актер Станислав Дужников пожелал удачи заслуженной артистке России Татьяне Булановой, которая получила отказ в регистрации на выборы в Санкт-Петербурге.

Певицу, выдвигавшуюся от партии "Родина", не пропустили на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Причиной стало то, что у артистки якобы превышен лимит неразборчивых подписей, собранных сторонниками Булановой.

Звезда сериала "Воронины" не смог остаться в стороне и поддержал певицу. Он пожелал знаменитости удачи в борьбе с территориальной избирательной комиссией, которая вынесла вердикт об отказе.

"К Татьяне я очень нежно и трепетно отношусь. Надбавки, конечно, нужны. Не только Татьяне нужно говорить об этом, нужно всем обращать на это очень пристальное внимание. Хочу пожелать ей удачи, чтобы у нее все получилось, хорошее дело она затевает", — сказал артист в комментарии "Народным новостям".

Татьяна Буланова предложила проект "Ленинградская надбавка", который поддержали 100 тысяч жителей. Согласно инициативе, петербургские пенсионеры могли получить 10 тысяч рублей.

Артистка утверждает, что некоторые петербургские чиновники вставляют ей палки в колеса. О чиновничьем беспределе, по ее словам, не знает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Артистка пожаловалась в ЦИК, после чего в город была направлена группа представителей для изучения ситуации.