ЦИК РФ проводит проверку избирательной кампании в Петербурге после обращения Булановой

Группа сотрудников ЦИК РФ работает в Санкт-Петербурге после множества обращений граждан на избирательную кампанию по выборам, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, половина из всех обращений граждан по поводу избирательной кампании по выборам в сентябре поступила именно из Санкт-Петербурга. Сейчас в город приехали специалисты, которые проводят проверку.

"В Санкт-Петербурге работает наша группа, наши специалисты. Мы собирались это сделать раньше, поскольку у нас из всех обращений из всех 85 субъектов РФ, которые к нам поступили, ровно 50% именно из Петербурга", — рассказала Памфилова на заседании ЦИК.

Катализатором к проверке стало обращение кандидата в ЗакС Петербурга от партии "Родина" Татьяны Булановой, которая рассказала, что ей не дают размещать агитматериалы и рекламу в городе.

"Есть уже определенные положительные результаты от проверки в Петербурге. Надеюсь, это такой будет хороший профилактический и оздоравливающий фактор", — добавила глава ведомства.

Днем ранее территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала Булановой в регистрации в качестве кандидата от партии "Родина" на выборах в Заксобрание Петербурга. Штаб артистки планирует в скором времени обжаловать это решение.