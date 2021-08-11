Депутат ЗакСа Цивилев поддержал борьбу Шугалея за социальное благополучие петербуржцев

Главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолога Максима Шугалея зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Комиссия поддержала его кандидатуру единогласно, однако останавливаться на достигнутом ученый не собирается.

«Регистрация состоялась. Работаем дальше, все в штатном режиме. Полет нормальный. <…> Хочу составить свою программу, потому что в первую очередь кандидатура, которая идет по одномандатному округу, должна представлять интересы жителей», — подчеркнул Шугалей.

Социолог занялся сбором подписей в середине июля, начав с жителей Выборгского района Петербурга. Решение избирательной комиссии означает, что Северная столица поддержала кандидата от партии Родина, который в своей программе планирует делать упор на социальную составляющую, в том числе ввести надбавки для пенсионеров.

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев убежден, что такая повестка как никогда актуальна для города, поэтому кандидатура Шугалея и получила значительную поддержку со стороны жителей. Социолог планирует «работать дальше в штатном режиме», и главное в этой работе — учитывать все особенности городского бюджета, добавил народный избранник.

«Повестка, которую продвигает Шугалей, актуальная. Однако пенсионные и социальные моменты сейчас затрагивают многие партии, от которых много популизма. Чтобы организовать надбавки, нужно понимать, откуда город эти средства возьмет. <…> Вопрос непростой, но я поддерживаю все изменения, которые затрагивают пенсии людей и другие похожие моменты. Я за то, чтобы это были выверенные решения», — подытожил Алексей Цивилев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Максим Шугалей ранее отмечал, что уже отчасти проработал предвыборную программу исходя из индивидуальных особенностей отдельных районов и даже домов. Социолог пообещал, что собирается работать «точечно» с каждым избирателем.

При этом у другого кандидата от «Родины», эстрадной певицы и народной любимицы Татьяны Булановой уже не будет шанса представить интересы жителей Петербурга на грядущих выборах: во вторник территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала ей в регистрации на выборах в ЗакС. Комиссия объяснила свое решение тем, что число забракованных подписей за выдвижение Булановой якобы превышает допустимый процент, чем возмутила известного артиста и гендиректора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного.

Более того, глава ЦИК Элла Памфилова, которой Буланова направила обращение с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, также поддержала певицу и раскритиковала работу местной избирательной комиссии. Она добавила, что в Петербург направлена делегация Центризбиркома для сбора информации о ходе выборов и качестве работы ТИКа.